Peine de mort : l’Iran concentre 80 % des exécutions recensées dans le monde en 2025

Le nombre d’exécutions recensées dans le monde a atteint en 2025 son plus haut niveau depuis plus de quarante ans, selon le rapport annuel publié lundi par Amnesty International. L’ONG a comptabilisé au moins 2707 exécutions cette année, soit une hausse de 78 % par rapport à 2024 et un record depuis 1981.

Si la Chine demeure, selon Amnesty, le pays procédant au plus grand nombre d’exécutions au monde, les chiffres exacts restent inconnus. Pékin continue en effet de considérer les statistiques liées à la peine de mort comme un secret d’État. L’organisation estime toutefois que « des milliers » d’exécutions y auraient encore été pratiquées en 2025.

Parmi les cas officiellement documentés, l’Iran domine largement le classement mondial. Avec 2159 exécutions recensées, contre 972 l’année précédente, la République islamique représente à elle seule près de 80 % des exécutions comptabilisées par Amnesty dans le monde.

Selon l’organisation, cette forte augmentation s’explique notamment par l’utilisation accrue de la peine capitale comme outil de répression politique et sécuritaire. Amnesty souligne que le recours aux exécutions s’est particulièrement accéléré après la guerre des Douze Jours ayant opposé l’Iran à Israël et aux États-Unis en juin dernier. Alors que 654 exécutions avaient été recensées avant le conflit, plus de 1500 ont eu lieu entre juillet et décembre.

Les Nations unies indiquent par ailleurs qu’au moins 21 personnes ont été exécutées en Iran depuis fin février pour des motifs politiques ou liés à la sécurité nationale. Près de la moitié des exécutions iraniennes seraient également liées à des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Derrière l’Iran, l’Arabie saoudite a exécuté 356 personnes en 2025, devant le Yémen, les États-Unis et l’Égypte. Au total, 17 pays ont procédé à des exécutions cette année, selon Amnesty International.