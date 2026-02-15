High-tech : forte hausse du chômage due à l'impact de l’IA

La montée en puissance de l’intelligence artificielle (IA) transforme profondément le marché du travail israélien. Selon un rapport publié dimanche par le Service de l’emploi, le nombre de chômeurs dans le secteur des hautes technologies a plus que doublé en trois ans.

En décembre 2025, 16 300 professionnels de la tech étaient inscrits comme demandeurs d’emploi, contre seulement 7 200 en janvier 2022. Cette hausse spectaculaire est directement liée à l’introduction d’outils d’IA capables d’automatiser le codage et d’exécuter des tâches répétitives, réduisant la demande pour les développeurs et analystes logiciels.

Le rapport précise que la crise touche surtout le domaine des logiciels. Alors que l’ensemble de l’économie a vu le nombre de demandeurs d’emploi baisser de 10 % depuis 2022, les hautes technologies affichent une hausse de 126 %. Parmi les chômeurs du secteur, 59 % travaillent dans le logiciel, soit environ 9 600 personnes, dont plus de la moitié sont des développeurs ou des analystes systèmes.

Depuis décembre 2022, le chômage dans le logiciel a crû de 1,75 fois, contre seulement 1,05 fois pour les ingénieurs et techniciens mécaniques. Le Service de l’emploi avertit que cette tendance pourrait s’intensifier à mesure que l’IA s’impose dans le développement et la maintenance, poussant certains professionnels à envisager une reconversion.

Cette crise survient malgré une reprise globale du marché des hautes technologies. Le nombre d’offres d’emploi a augmenté de 15 % en 2025, passant de 15 900 à 18 300 postes, soit 112 postes disponibles pour 100 demandeurs. Mais cette progression profite peu au secteur des logiciels, où les postes vacants n’ont augmenté que de 5 % au dernier trimestre.

La haute technologie reste un pilier de l’économie israélienne, avec 435 000 employés, près de 20 % du PIB et plus de 50 % des exportations. Les salaires y sont également élevés : en fin 2025, la moyenne mensuelle atteignait 32 500 shekels, contre 13 600 shekels dans le reste de l’économie. Même parmi les chômeurs du secteur, le salaire moyen reste supérieur à celui des autres professions, autour de 21 700 shekels.

Autre signal inquiétant : la proportion de demandeurs d’emploi âgés de 35 à 50 ans a augmenté, passant de 40,5 % à 44,5 % entre décembre 2023 et décembre 2025, montrant que la crise touche désormais des travailleurs expérimentés et non plus seulement de jeunes diplômés.