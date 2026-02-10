Crypto, terrorisme, fraude : comment l’IA traque l’argent sale

Dans Innov’Nation, Snir Lévy, cofondateur et dirigeant de Nominis, a levé le voile sur une guerre invisible mais décisive : celle menée contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme à l’ère des cryptomonnaies.

À la croisée de la fintech et de la cybertech, Nominis développe une plateforme d’intelligence avancée destinée aux banques, plateformes d’échange et institutions financières. Son cœur de métier : sécuriser les flux financiers numériques et empêcher que des infrastructures légitimes soient détournées à des fins criminelles. « Nous aidons nos clients à suivre l’argent », explique Snir Lévy. Grâce à une collecte massive de données issues de services crypto à travers le monde, la plateforme relie les transactions, identifie les sources de fonds et crée des clusters de portefeuilles à risque.

L’enjeu est colossal. En une seule année, plus de 120 milliards de dollars d’activités illicites ont transité par les cryptomonnaies : fraude, trafic de drogue, traite humaine ou financement du terrorisme. Un chiffre en forte hausse, directement lié à l’adoption croissante de ces technologies. « Plus le marché grandit, plus la criminalité s’y développe », résume le dirigeant, tout en rappelant que la crypto ne représente encore qu’environ 1 % de l’ensemble des activités illégales mondiales.

Les clients de Nominis vont des autorités publiques — soucieuses de sécurité nationale — aux banques et entreprises privées, qui doivent garantir leur conformité réglementaire. À chaque transaction suspecte, la plateforme alerte : accepter, bloquer ou enquêter.

Enfin, Snir Lévy souligne l’atout majeur d’Israël dans ce domaine : un écosystème nourri par l’expertise militaire en cybersécurité, capable de former en masse des talents offensifs et défensifs. À mesure que les institutions financières entrent dans l’univers crypto, la bataille contre l’argent sale ne fera que s’intensifier — et l’intelligence artificielle en sera l’arme centrale.