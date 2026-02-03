Israël et l’Azerbaïdjan signent à Jérusalem un protocole d’accord sur l’intelligence artificielle

Israël et l’Azerbaïdjan ont signé mardi à Jérusalem un protocole d’accord dans le domaine de l’intelligence artificielle, a annoncé le bureau du Premier ministre israélien. Cet engagement vise à renforcer la coopération stratégique entre les deux pays dans un secteur considéré comme clé pour l’avenir technologique et économique.

Le protocole a été signé par le chef de la Direction nationale israélienne de l’intelligence artificielle, le général (réserviste) Erez Eskel, et le ministre azerbaïdjanais du Développement numérique et des Transports, Rashad Nabiyev, en présence du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Selon le communiqué officiel, les deux États entendent approfondir leur alliance existante en s’appuyant sur les capacités offertes par l’intelligence artificielle. La coopération portera notamment sur les infrastructures de supercalcul, l’application de l’IA dans des secteurs civils stratégiques, le développement du capital humain ainsi que la recherche conjointe.

S’exprimant lors de la cérémonie, Benjamin Netanyahou a souligné l’importance pour Israël de rester à la pointe de cette révolution technologique. « Nous devons nous assurer de figurer parmi les pays leaders dans ce domaine. Ensemble, nous pouvons faire davantage et mieux », a-t-il déclaré.

Cet accord s’inscrit dans une dynamique diplomatique plus large. Le mois dernier, Israël avait déjà signé une déclaration conjointe sur l’intelligence artificielle avec les États-Unis, devenant le premier pays à conclure un tel engagement avec Washington. Pour Jérusalem, ces initiatives traduisent la volonté de positionner l’intelligence artificielle comme un pilier central de sa politique d’innovation et de ses partenariats internationaux.