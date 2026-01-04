L'Université de Tel Aviv écrase Stanford et le MIT : ses diplômés ont 260% plus de chances de créer une licorne

Une recherche menée par l'Université de Stanford place l'Université de Tel Aviv au sommet mondial pour sa capacité à former des entrepreneurs d'exception. Selon cette étude publiée la semaine dernière, les étudiants ayant complété leur premier cycle dans l'université israélienne voient leurs chances de fonder une entreprise licorne multipliées par 3,6 – un résultat sans équivalent parmi les institutions analysées.

Le professeur Ilya Strebulaev, spécialiste de l'entrepreneuriat à Stanford, a analysé les parcours de 2 781 fondateurs d'entreprises américaines valorisées à plus d'un milliard de dollars, ainsi que 2 188 créateurs d'entreprises financées par du capital-risque sélectionnés aléatoirement pour servir de groupe de contrôle. Les deux échantillons ont été appariés selon l'année de leur première levée de fonds afin d'assurer la pertinence des comparaisons.

Les résultats révèlent des écarts significatifs entre les institutions. Si le MIT affiche une augmentation de 90% de la probabilité de créer une licorne pour ses diplômés, Stanford et Yale se situent à 60%, tandis que Berkeley et Cornell atteignent 30%. L'Université de Tel Aviv les surpasse tous avec ses 260%.

L'Université de Tel Aviv se hisse à la huitième place du classement des dix meilleures universités mondiales formant des fondateurs de licornes, se positionnant juste après Princeton et devant l'Université de Washington. Elle est la seule institution non américaine à figurer dans ce palmarès d'élite.

En termes de volume absolu, Stanford conserve la première place avec 139 fondateurs de licornes, représentant 5% de l'échantillon total analysé. Cependant, c'est bien l'avantage relatif – la probabilité accrue de succès entrepreneurial – qui distingue l'université israélienne.

Cette performance exceptionnelle reflète l'environnement entrepreneurial unique d'Israël, surnommée la "Start-up Nation", où la culture de l'innovation, l'expérience militaire dans les unités technologiques d'élite et la proximité avec un écosystème dynamique de capital-risque créent un terreau fertile pour les futurs entrepreneurs de haut niveau.