Méga acquisition dans la Tech : Salesforce s'offre la pépite israélienne OwnBackup pour 2 milliards de dollars

Dans une transaction qui secoue le monde de la technologie, le géant américain Salesforce vient d'annoncer l'acquisition de la société israélienne OwnBackup pour la somme colossale de 2 milliards de dollars. Cette acquisition marque un tournant majeur dans le secteur de la sauvegarde et de la sécurité des données cloud.

OwnBackup, fondée par Uri Yankilevich et Ariel Berkman, s'est rapidement imposée comme un leader dans le domaine de la sauvegarde des systèmes cloud, offrant des solutions critiques pour la reprise après sinistre, la protection contre le vol de données et les cyberattaques. La société, qui figurait sur la liste des start-ups les plus prometteuses du magazine Globes en 2020, a connu une ascension fulgurante, attirant l'attention des plus grands acteurs du secteur.

L'un des grands gagnants de cette opération est le fonds israélien Vertex, l'un des premiers investisseurs d'OwnBackup. Avec un investissement initial estimé à quelques dizaines de millions de dollars, Vertex devrait réaliser un retour sur investissement spectaculaire d'environ 270 millions de dollars, détenant environ 13% des actions de la société. Cette acquisition n'est pas seulement une victoire financière, mais aussi une validation du modèle d'affaires innovant d'OwnBackup. La société a développé une expertise unique dans la sauvegarde des produits Salesforce, ce qui a conduit à un partenariat stratégique dès 2021, Salesforce devenant alors actionnaire minoritaire. Le PDG d'OwnBackup, Samuel Gutmann, qui a rejoint les fondateurs plus tard, avait déclaré en 2020 : "Nous sommes concentrés sur la réalisation de la vision de Yankilevich et Gutmann depuis le premier jour : construire une excellente entreprise, et c'est notre objectif pour l'avenir." Cette vision se concrétise aujourd'hui de manière spectaculaire. L'acquisition par Salesforce ouvre de nouvelles perspectives pour OwnBackup. Aviad Ariel, partenaire du fonds Vertex et membre du conseil d'administration d'OwnBackup, souligne : "La société a constamment affiché une croissance soutenue jusqu'à atteindre des centaines de millions de dollars de revenus. Au fil des ans, elle a accumulé des données et des insights uniques sur ses clients, créant des opportunités significatives pour l'avenir."

Cette transaction met en lumière l'importance croissante de la sécurité des données dans le cloud et positionne Salesforce comme un acteur majeur dans ce domaine en pleine expansion. Pour les entreprises clientes, cette acquisition promet une intégration encore plus poussée des solutions de sauvegarde et de sécurité au sein de l'écosystème Salesforce. Alors que le monde devient de plus en plus dépendant des technologies cloud, des sociétés comme OwnBackup jouent un rôle crucial dans la protection des données critiques des entreprises.