PYT Audio poursuit son développement sur le marché de l’acoustique

PYT Audio est une entreprise française de la tech qui conçoit et fabrique des solutions acoustiques. Créée en 2019, par Thibault Mercier et Dany Gaborieau, elle a misé sur le biosourcé avec des produits à base de textiles recyclés. Avec cette stratégie, les panneaux acoustiques de PYT Audio se sont faits une belle place sur le marché. « Quand nous avons commencé, nous ne trouvions pas de solutions acoustiques biosourcées sur le marché. Etant passionné d’audio, j’ai commencé à me questionner et à réfléchir à un nouveau possible. En effet, je trouvais dommage que les produits que je pouvais acheter pour ma salle d’écoute ne correspondent pas à mes valeurs » détaille Thibault Mercier.

« C’était un vrai pari au départ. Nous avons beaucoup investi pour innover et proposer des solutions uniques sur notre marché. Nous sommes très fiers de ce processus de recherche et développement qui a abouti à la gamme MUTUM » précise Dany Gaborieau.

De multiples récompenses

En raison de son engagement en faveur d’un monde plus responsable, PYT Audio a obtenu plusieurs prix et labels. Elle est notamment labélisée « Initiative Remarquable », « Eco-Défis® » ou « Startup Engagée ». Elle a également obtenu le prix des Trophées RSE des Pays de la Loire en début d’année pour son engagement.

« Tout au long de notre développement, nous avons eu de belles récompenses. Ces derniers mois, nous avons, par exemple, été finalistes des trophées de l’excellence artisanale ou du grand prix de l’innovation et de la construction durable. Ce sont de belles reconnaissances de notre engagement », explique Dany Gaborieau.

« Nous voyons bien que toutes ces récompenses sont marquantes pour nos clients qui comprennent de mieux en mieux notre positionnement sur le marché. Cela nous permet de faire valoir notre différentiation et de gagner des parts de marché » enchérit Thibault Mercier.

Un développement international

Avec un beau développement sur le territoire français, PYT Audio s’impose comme une société qui compte sur le marché de l’acoustique. Son savoir-faire a même dépassé les frontières nationales avec plusieurs chantiers à l’export.

« Nous n’avons pas fait d’actions spécifiques pour que notre entreprise rayonne à l’international. Et pourtant, les clients sont là. Nous sommes ravis de voir que nos produits séduisent même à l’export. Nous attachons beaucoup d’importance à la satisfaction client » indique Thibault Mercier.

« Nous avons fait beaucoup de chemin depuis nos débuts. Nous avons étendu notre gamme de produits, nous avons obtenu de nombreux prix, nous nous sommes fait connaitre dans différents pays. Cependant, ils nous restent encore beaucoup à faire. C’est très stimulant pour l’avenir » se rejouit Dany Gaborieau.