Spécial week-end | Apple distancée dans la course aux smartphones pliables ?

Alors que le marché des smartphones pliables poursuit son expansion, Apple pourrait voir son arrivée dans ce segment encore retardée. Selon plusieurs médias spécialisés, le premier iPhone pliable ne serait finalement pas lancé avant le début de l’année 2027.

Cette hypothèse a été renforcée par les déclarations du président de Largan Precision, l’un des principaux fournisseurs de lentilles photo de l’iPhone. Lors de l’assemblée annuelle de l’entreprise, il a indiqué qu’un « grand client américain » avait repoussé le lancement de l’un de ses produits au premier trimestre 2027. Bien qu’aucun nom n’ait été cité, de nombreux observateurs estiment qu’il pourrait s’agir d’Apple et de son très attendu smartphone pliable.

Le groupe de Cupertino adopterait également une nouvelle stratégie pour sa gamme iPhone 18. Selon plusieurs fuites, Apple envisagerait de séparer ses lancements : les modèles Pro, Pro Max et éventuellement Ultra seraient présentés à l’automne 2026, tandis que les versions standard, Air et e n’arriveraient qu’au printemps 2027.

Pendant ce temps, Samsung continue d’accélérer. Le géant sud-coréen devrait dévoiler le 22 juillet prochain une nouvelle génération de smartphones pliables, dont un modèle inédit baptisé Galaxy Z Fold 8 Wide.

Selon les informations publiées par plusieurs médias américains et sud-coréens, l’appareil adopterait un format plus large que les Fold actuels, avec un écran externe de 5,4 pouces et un écran interne de 7,6 pouces. Son épaisseur ne dépasserait pas 4,3 mm une fois ouvert, pour un poids d’environ 200 grammes.

Samsung chercherait ainsi à renforcer sa position face aux constructeurs chinois, mais aussi à anticiper l’arrivée d’Apple sur le marché des appareils pliables.

Si Apple conserve une puissance commerciale sans équivalent, son retard dans cette catégorie pourrait offrir à Samsung une occasion unique de consolider son avance technologique avant l’entrée de son principal rival dans la compétition.