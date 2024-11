12 % des Français se réjouissent de voir les Juifs quitter le pays, révèle un sondage

Un nouveau sondage réalisé par Ipsos pour le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), révèle que de plus en plus de Français expriment des opinions antijuives. 46 % d'entre eux adhèrent aujourd'hui à plus de 6 préjugés antijuifs, contre 37 % en 2020. Parmi ces préjugés, 23 % des sondés pensent que les Juifs ne sont pas vraiment des Français comme les autres.

Seuls 53 % des 18-24 ans estiment que les Juifs sont bien intégrés, alors que ce chiffre grimpe à 84 % pour l’ensemble des Français. De plus, 17 % des moins de 35 ans sont favorables au départ des Juifs de l’Hexagone, jugeant que ce serait une "bonne chose" pour le pays. 12 % des Français, toutes catégories confondues, se réjouissent de voir les Juifs quitter le pays, contre 6 % en 2020.

JOEL ROBINE / AFP

Ce dernier chiffre prend de l’ampleur chez les sympathisants LFI, dont 20 % souhaitent une France sans Juifs, contre 15 % chez les partisans du RN. 55 % des "Lfistes" adhèrent à au moins 6 stéréotypes antijuifs et un tiers d’entre eux à au moins 9. Ces nouveaux chiffres placent désormais l’extrême-gauche devant l’extrême-droite en termes d’opinion antisémites.

Pire, un quart des fidèles de LFI avouent une "sympathie" pour le Hamas, et 40 % refusent de qualifier le groupe de terroriste. Enfin, près de la moitié des Français soupçonnent aujourd’hui leurs compatriotes de confession juive de "double allégeance".