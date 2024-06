75 ans de relations entre la France et Israël célébrés au Sénat

Le Fondation France-Israël et l’université de Tel Aviv ont organisé lundi matin au Sénat français une conférence célébrant les 75 ans de relations entre la France et Israël, sous la présidence du sénateur socialiste Patrick Kanner, en présence de nombreux invités éminents. Ce symposium s’est déroulé en trois phases abordant les relations entre Paris et Jérusalem sous l’angle historique, diplomatique et spirituel, mais aussi les relations scientifiques, économiques et commerciales entre les

deux pays sous fond de fortes tensions liées au bannissement des entreprises israéliennes du salon Eurosatory de la défense.

"Nous sommes toujours bien accueillis au Sénat, qui est un lieu emblématique de réflexion, non pas de passion. Ici les gens travaillent et bâtissent le futur de la France, où nous avons organisé plusieurs évènements", a déclaré la présidente de la Fondation France-Israël, Muriel Haïm, au micro d’i24NEWS. "Le groupe d’amitié France-Israël au Sénat est le groupe le plus nombreux ici et énormément de sénateurs s’y sont inscrits après le 7 octobre, marquant un signal très fort de soutien du Sénat à Israël", a-t-elle conclu.