Actes antireligieux : une "haine" qui progresse et "touche tous les cultes", s'inquiète Laurent Nuñez

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a alerté jeudi sur la progression d’une « haine antireligieuse » en France, à l’occasion de la publication du premier bilan annuel détaillé des actes antireligieux.

Selon ce rapport du ministère de l’Intérieur, 2.489 faits antireligieux ont été recensés en 2025, un chiffre similaire à celui de l’année précédente.

« Ces actes ne sont pas des faits isolés. Ils illustrent une réalité préoccupante : la haine antireligieuse progresse et touche tous les cultes, partout sur notre territoire », écrit Laurent Nuñez dans l’introduction du document.

Le ministre estime que ces actes « s’attaquent à la liberté de conscience et de libre exercice du culte », « fragilisent la cohésion nationale » et « mettent en danger l’équilibre même de notre société ».

Les actes antisémites représentent toujours plus de la moitié des faits recensés, avec 1.320 incidents enregistrés malgré une baisse de 16 %. Le rapport souligne toutefois qu’ils demeurent à « un niveau historiquement élevé ».

Les actes antimusulmans connaissent, eux, une forte hausse de 88 %, atteignant 326 faits recensés, avec une progression marquée des agressions physiques.

Par ailleurs, 843 actes antichrétiens ont été enregistrés, soit une augmentation de 9 %. Le ministère précise que ces atteintes visent particulièrement le patrimoine religieux chrétien.

La publication de ce rapport intervient dans le cadre des Assises nationales et territoriales de lutte contre les actes antireligieux, organisées afin de renforcer la prévention, la documentation et la répression de ces violences ciblant les différentes communautés religieuses du pays.