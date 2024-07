Affaire des lycéens juifs sous-notés au bac : l'Education national conclut qu'il n'y a "pas eu discrimination"

Trois jours après les résultats du bac français à Paris et alors que les réseaux sociaux et la presse avaient relayé que 15 élèves du lycée juif parisien Yabné avaient été sous-notés, l'Education nationale a clos l'affaire.

Pour elle, "la distribution des notes, ne permet pas d'observer une différence de traitement globale entre les élèves Yabné et les autres". Les conclusions de l'enquête du ministère relèvent que "le moins bon élève, qui n'est pas de Yabné, a obtenu 2/20, et que neuf élèves ont obtenu 20/20, dont 5 de Yabné" : "Il n'est donc pas possible de conclure à une discrimination en raison de la religion ou de l'établissement d'origine".

Les conclusions du ministère stipulent également que ce jury qui a noté les élèves de Yabné est, au regard des autres notes reçues par les candidats, "particulièrement catégorique [sévère]".

Une source au sein de la direction de l'école, contactée jeudi par i24NEWS, avait précisé que "138 candidats avaient passé l'examen dans le lycée du 18e" et que "15 avaient eu des notes anormales, inférieures de 8 et 10 points à leur niveau habituel". Le responsable avait concédé "une inexplicabilité statistique".