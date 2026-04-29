Algérie : Maud Bregeon estime que la France peut "se faire respecter" sans rompre le "contact"

La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a défendu mercredi une ligne équilibrée dans les relations entre la France et l’Algérie, affirmant qu’il est possible de « se faire respecter » par une « démarche de fermeté » sans pour autant rompre le dialogue avec Alger. Cette prise de position intervient dans un contexte de polémique suscité par les récents propos du président Emmanuel Macron.

« On peut se faire respecter, on peut avoir une démarche de fermeté vis-à-vis d’un État sans pour autant entrer dans une politique de non-contact », a-t-elle déclaré à l’issue du Conseil des ministres. Elle a insisté sur le fait que cette approche pragmatique correspond à la ligne défendue par l’exécutif.

Selon Maud Bregeon, la stratégie de rupture diplomatique n’a pas donné de résultats concrets, notamment sur la question sensible des laissez-passer consulaires délivrés par l’Algérie pour permettre l’expulsion de ressortissants en situation irrégulière. « La politique de non-contact n’a pas porté ses fruits », a-t-elle souligné, précisant qu’elle n’avait pas permis d’augmenter le nombre de documents délivrés, et qu’au contraire, leur émission s’était interrompue pendant plusieurs mois.

Ces déclarations s’inscrivent dans le sillage des propos d’Emmanuel Macron, qui a récemment critiqué « tous les mabouls » prônant une ligne dure avec Alger. Une sortie qui a suscité de vives réactions, notamment de la part de Bruno Retailleau, partisan d’une approche plus ferme, qui accuse le chef de l’État de « faiblesse » et de « dépendance » vis-à-vis de l’Algérie.

Le président s’exprimait lors d’une visite dans un hôpital de l’Ariège, soulignant au passage l’importance des médecins étrangers, notamment algériens, dans la lutte contre les déserts médicaux en France.

Dans ce contexte, l’exécutif tente de maintenir un équilibre délicat entre fermeté et dialogue, dans une relation bilatérale historiquement sensible.