Emmanuel Macron critique ceux qui plaident pour un durcissement des relations avec l’Algérie

En déplacement dans un hôpital de l’Ariège, Emmanuel Macron a vivement critiqué ceux qui plaident pour un durcissement des relations avec l’Algérie, les qualifiant de « mabouls », a révélé Le Figaro.

Interpellé sur les difficultés d’intégration des médecins diplômés hors Union européenne, le chef de l’État a dénoncé un système administratif « qui marche sur la tête », pointant l’absurdité d’imposer de nouveaux concours à des praticiens déjà en exercice.

C’est dans ce contexte qu’il a évoqué le cas d’un pédiatre formé à Oran, rappelant implicitement la dépendance du système de santé français à ces professionnels étrangers. « Allez le dire à tous les mabouls qui disent qu’il faut se fâcher avec l’Algérie ! », a-t-il lancé, liant directement la question sanitaire aux tensions diplomatiques.

Cette sortie intervient à un an de l’élection présidentielle, alors que plusieurs responsables politiques font de la relation franco-algérienne un thème central. À droite, certains appellent à un « bras de fer » avec Alger, notamment sur les questions migratoires et le retour des ressortissants en situation irrégulière. D’autres, comme Édouard Philippe, plaident pour une révision des accords bilatéraux de 1968, tandis que le Rassemblement national adopte une ligne mêlant fermeté et pragmatisme.

Au-delà de la polémique, les propos du président traduisent une double stratégie. D’une part, Emmanuel Macron cherche à défendre une approche réaliste et fonctionnelle des relations avec l’Algérie, fondée sur des interdépendances concrètes — en particulier dans le domaine médical. D’autre part, il s’inscrit déjà dans le débat présidentiel, en disqualifiant frontalement certaines positions adverses.

Cette intervention révèle aussi une tension persistante entre impératifs politiques et besoins structurels. La France, confrontée à une pénurie chronique de médecins, dépend en partie de praticiens formés à l’étranger, notamment en Algérie. Dans ce contexte, toute rupture diplomatique apparaît difficilement soutenable. En qualifiant ses opposants de manière aussi abrupte, Emmanuel Macron prend toutefois le risque d’alimenter la polarisation du débat, au moment même où la question algérienne cristallise déjà les clivages politiques et identitaires en France.