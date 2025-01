Antisémitisme en France : le CRIF alerte sur un niveau "historiquement élevé" en 2024

Avec 1.570 actes antisémites recensés en 2024, la France maintient pour la deuxième année consécutive un niveau préoccupant d'incidents antijuifs, selon le rapport annuel du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) publié ce mercredi.

Malgré une légère baisse de 6,3% par rapport à 2023, ces chiffres restent à un niveau historiquement haut, s'alarme l'institution présidée par Yonathan Arfi. Cette diminution relative ne doit pas masquer la gravité de la situation, qui témoigne d'une persistance inquiétante des actes antisémites dans le pays.

Cette publication intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué par les répercussions du conflit à Gaza et une montée des tensions communautaires en France. Le CRIF rappelle que ces statistiques ne reflètent que les actes officiellement déclarés, suggérant que la réalité pourrait être plus préoccupante encore.

Ces données viennent confirmer les inquiétudes exprimées par les autorités et les organisations juives quant à la recrudescence de l'antisémitisme en France, pays qui abrite la plus importante communauté juive d'Europe.