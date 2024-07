Athlètes israéliens à Paris : le PCF prend ses distance avec LFI… mais pas trop quand même

Après le scandale provoqué par les propos de l’Insoumis Thomas Portes, qui avait demandé à ses troupes de se mobiliser pour empêcher la venue des athlètes israéliens à Paris, le Parti communiste français a publié un communiqué visant à se désolidariser de son allié.

Le PCF affirme ainsi dénoncer les déclarations de Thomas Portes, mais aussi les prises de position d'autres personnalités de tous bords "visant à exclure les athlètes russes". Le Parti communiste explique que, face aux guerres en cours, les pressions diplomatiques doivent s'exercer sur "les dirigeants d'extrême droite israéliens et russes et non sur les peuples".

Thomas Portes est, lui, revenu sur ses propos sur le blog Médiapart, affirmant que "ceux qui l'accusent d'antisémitisme seront poursuivis en justice" : "Samedi, j’ai défendu fermement une position politique que je tiens depuis plusieurs mois : la diplomatie française doit faire pression sur le CIO pour que les athlètes israéliens, comme les sportifs russes et biélorusses, défilent sous bannière neutre. Cette demande n’est pas une mise en cause individuelle des athlètes", s'est justifié le député.