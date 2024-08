Attaque contre une synagogue à la Grande-Motte : La classe politique condamne de manière unanime

Un acte criminel visant la synagogue Beth Yaacov de la Grande-Motte dans l'Hérault a provoqué une vague d'indignation au sein de la classe politique française. L'incident, qualifié d'antisémite par de nombreux responsables, a entraîné des dégâts matériels et blessé un policier municipal. Le président de la République Emmanuel Macron a exprimé ses "Pensées pour les fidèles de la synagogue de la Grande-Motte et tous les Juifs de notre pays". "Tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste et protéger les lieux de culte. "La lutte contre l’antisémitisme est un combat de chaque instant, celui de la Nation unie", a-t-il ajouté.

Yonathan Arfi, président du CRIF, a dénoncé ce qu'il considère comme "une tentative de tuer des Juifs".

Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la saisine du Parquet National Antiterroriste, soulignant la détermination du gouvernement face à l'antisémitisme.

De droite à gauche, les réactions ont été nombreuses. Christian Estrosi, maire de Nice, a condamné "la montée de l'antisémitisme", tandis qu'Éric Ciotti des Républicains a appelé à soutenir la communauté juive française. Le Rassemblement National, par la voix de Louis Aliot et Jordan Bardella, a également exprimé sa solidarité. À gauche, Lucie Castet du Nouveau Front populaire a promis de combattre l'antisémitisme. Jean-Luc Mélenchon a rappelé l'importance de la laïcité, tandis que Fabien Roussel a demandé que les auteurs soient punis. Cette attaque s'inscrit dans un contexte préoccupant, avec une augmentation significative des actes antisémites en France depuis le début de l'année, comme l'a récemment souligné le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. L'unité affichée par la classe politique face à cet événement reflète l'inquiétude grandissante concernant la montée de l'antisémitisme dans le pays et appelle à une action concertée pour lutter contre ce phénomène.