Attentat contre la synagogue de La Grande-Motte : Gabriel Attal sur place évoque 'un drame évité de justesse'"

Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se sont rendus à La Grande-Motte après l'attaque contre la synagogue Beth Yaacov. Tôt samedi matin, un incendie criminel a provoqué une explosion devant l'édifice, blessant un policier et semant la terreur parmi les cinq fidèles présents pour le shabbat.

Sur place, Attal a salué l'intervention rapide des forces de l'ordre et des secours, qualifiant leur action d'héroïque. Il a souligné la gravité potentielle de l'incident, déclarant : "Nous avons évité un drame absolu. Les images de vidéosurveillance montrent la détermination de l'assaillant. S'il y avait eu plus de fidèles, nous aurions pu déplorer des victimes." L'attaque, qui a impliqué l'incendie de deux véhicules dont l'un contenait une bouteille de gaz, est traitée comme un acte terroriste. Le Parquet national antiterroriste a ouvert une enquête, et un vaste dispositif policier a été déployé pour retrouver le suspect, décrit comme portant un keffieh et un drapeau palestinien. Attal a fermement condamné cet acte antisémite, appelant à l'unité nationale face à la recrudescence des incidents visant la communauté juive. "Par-delà les clivages politiques, nous devons nous dresser ensemble contre ces actes," a-t-il insisté, annonçant la mobilisation de 200 membres des forces de l'ordre pour l'enquête. Cette attaque s'inscrit dans un contexte de hausse alarmante des actes antisémites en France, soulignant l'urgence d'une réponse forte et unie de la part des autorités et de la société civile.