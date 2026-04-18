Attentat de la rue des Rosiers : le suspect palestinien Hicham Harb placé en détention provisoire

Le Palestinien Hicham Harb, 72 ans, a été placé en détention provisoire au lendemain de son extradition vers la France, dans l’attente de son procès pour l’attentat antisémite de la rue des Rosiers, commis à Paris en 1982. Soupçonné d’avoir supervisé l’attaque, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt depuis 2015. Le Parquet national antiterroriste a précisé qu’«après notification du mandat d’arrêt délivré à son encontre, (il) a été présenté au juge des libertés et de la détention», qui a ordonné son incarcération «dans l’attente de sa comparution devant la cour d’assises spécialement composée».

Arrêté par les autorités palestiniennes le 17 septembre 2025, quelques jours avant la reconnaissance officielle de la Palestine par Paris, Hicham Harb n’a pas souhaité s’exprimer par la voix de son avocate française. Son fils aîné, Bilal Harb, a en revanche assuré : «La France est un État de droit, et il n’y a aucune preuve» contre lui, affirmant qu’«il n’a aucun rapport avec les accusations faites contre lui». Sur place, son avocat Ammar Dweik a dénoncé une extradition constituant «une violation grave de la loi fondamentale palestinienne et un dangereux précédent».

L’attentat de la rue des Rosiers, perpétré dans le quartier juif du Marais, avait fait six morts et 22 blessés. Il a été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire d’Abou Nidal, groupe dissident de l’Organisation de libération de la Palestine. La cour d’assises spéciale doit juger prochainement plusieurs suspects, malgré les contestations de certains accusés. La Cour de cassation a validé la tenue du procès.

L’extradition de Hicham Harb suscite des réactions contrastées parmi les parties civiles : certains redoutent un nouveau report de l’audience, tandis que d’autres saluent la perspective de voir l’ensemble des accusés répondre des faits. Par ailleurs, le terroriste est visé par un mandat d’arrêt allemand lié à l’attentat de l’aéroport de Francfort en 1985 et reste dans le viseur d’enquêteurs pour l’attaque d’une synagogue à Rome en 1982.