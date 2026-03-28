Attentat déjoué à Paris : une banque américaine visée, un suspect interpellé

Une tentative d’attentat visant une agence de Bank of America, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, a été déjouée dans la nuit de vendredi à samedi, selon des informations du Journal du Dimanche (JDD). Un individu a été interpellé vers 3h25 du matin alors qu’il tentait d’activer un engin explosif artisanal devant l’établissement situé rue La Boétie.

D’après une source policière citée par le JDD, le suspect a été surpris muni d’un briquet au moment où il cherchait à enflammer le dispositif. Celui-ci se composait d’un bidon de cinq litres contenant un liquide inflammable, probablement un hydrocarbure, associé à une charge explosive constituée d’un pétard contenant environ 650 grammes de poudre. L’engin a été pris en charge par les services spécialisés pour analyse.

Le mis en cause n’agissait pas seul. Un second individu, présent sur les lieux, a pris la fuite et fait désormais l’objet de recherches. Lors de son audition, le suspect a affirmé avoir été recruté via l’application Snapchat pour une rémunération de 600 euros, et avoir été déposé à proximité par un tiers.

L’homme a été placé en garde à vue et l’enquête confiée à la section antiterroriste de la Brigade criminelle. Cette tentative intervient dans un contexte de vigilance accrue, marqué par les tensions internationales liées à la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

Selon les autorités européennes, le risque d’actions de représailles sur le sol occidental est en hausse, notamment contre des intérêts américains. En France, le plan Vigipirate est maintenu au niveau «urgence attentat», avec un renforcement de la surveillance des sites sensibles, en particulier les lieux diplomatiques et les institutions financières.