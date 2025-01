Attentats de l'Hyper Cacher : la France commémore les victimes dix ans après

Dix ans après les attaques terroristes qui ont endeuillé la France, une série d'hommages se déroule ce jeudi à Paris. À midi, une cérémonie organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) se tient devant l'Hyper Cacher de la porte de Vincennes, où quatre personnes avaient été tuées lors d'une prise d'otages le 9 janvier 2015.

Les ministres Bruno Retailleau, Gérald Darmanin et Manuel Valls, ainsi que le président du Sénat Gérard Larcher, la maire de Paris Anne Hidalgo et la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse participent à cet hommage. Dix bougies seront allumées en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015, des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, des victimes de l'antisémitisme en France et du terrorisme dans le monde.

Une "soirée de débats et d'hommage" se tiendra ensuite à la Mutualité de Paris à partir de 19 heures, co-organisée avec Charlie Hebdo. "Il s'agit de retrouver l'esprit de la manifestation du 11 janvier 2015, qui avait réuni près de 4 millions de personnes dans tout le pays, et réaffirmer un engagement républicain partagé pour la liberté d'expression, contre l'antisémitisme et l'islamisme, pour la laïcité", explique le Crif.

En parallèle, le Réseau d'actions contre l'antisémitisme et tous les racismes (RAAR) organise un rassemblement à 18 heures devant l'Hyper Cacher, avec le soutien de SOS-Racisme, Golem et l'Union des juifs pour la résistance et l'entraide.

Yonathan Arfi, président du Crif, a souligné lundi que "la séquence ne s'est jamais refermée" et que "la bataille contre cet islamisme antisémite continue". Pour rappel, les attentats de janvier 2015 avaient fait 17 victimes : douze personnes à Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et quatre personnes de confession juive à l'Hyper Cacher.