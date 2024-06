"Aucun des dirigeants du Nouveau Front populaire n'a jamais été condamné pour antisémitisme", affirme Mathilde Panot

Mathilde Panot, ancienne présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, s'est exprimée sur BFMTV-RMC ce vendredi 21 juin, répondant aux accusations d'antisémitisme envers son parti. "Aucun des dirigeants du Nouveau Front populaire n'a jamais été condamné", affirme-t-elle, soulignant que l'antisémitisme est "un délit" et non une opinion. Elle insiste : "Oui, l'antisémitisme doit être combattu partout, c'est ce que nous mettons dans notre programme".

Panot pointe du doigt l'extrême droite comme source principale d'antisémitisme aujourd'hui, citant des exemples spécifiques impliquant Éric Zemmour et des membres du Rassemblement national. Elle met en garde contre l'amalgame entre le soutien à la cause palestinienne et l'antisémitisme, estimant que cela "nourrit l'antisémitisme" et "dédouane l'extrême droite". Concernant le Nouveau Front populaire, Panot affirme : "Nous serons intransigeants contre l'antisémitisme, contre tous les racismes et nous continuerons à porter un idéal humaniste".