Aymeric Caron rompt avec LFI et présentera un candidat face à Danièle Obono dans le 18e arrondissement

La tension monte parmi les figures de La France insoumise (LFI) à Paris. Aymeric Caron, longtemps considéré comme le favori pour mener la liste insoumise dans le 18e arrondissement, son propre fief électoral, ne sera finalement pas candidat. La tête de liste reviendra à la députée Danièle Obono, choix entériné par LFI et qui a provoqué la rupture des discussions avec le mouvement d’Aymeric Caron, Révolution Écologique pour le Vivant (REV).

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Caron a confirmé que "l’accord avec LFI a capoté". Il affirme qu’aucune entente locale n’a pu être trouvée, malgré l’alliance nouée lors des municipales de 2020 et l’accord national scellé entre LFI et la REV. En conséquence, son mouvement présentera sa propre liste dans le 18e arrondissement, directement concurrente de celle menée par Danièle Obono. Le député précise toutefois qu’il ne sera pas lui-même candidat, et qu’un nom sera dévoilé "d’ici un mois".

Cette brouille intervient alors que La France insoumise lance officiellement sa campagne parisienne. Vendredi 14 novembre, le mouvement a annoncé la candidature de Sophia Chikirou pour succéder à Anne Hidalgo à la mairie de Paris. La députée, qui promet d’incarner "le Paris populaire" et de défendre un "programme de rupture franche et nette", s’est entourée de têtes de liste pour les 17 arrondissements de la capitale.

Parmi les personnalités choisies par LFI figurent le député Rodrigo Arenas dans le 14e arrondissement, le médecin urgentiste Christophe Prudhomme dans le 13e, l’ancien auteur des Guignols de l’Info Bruno Gaccio dans le 7e, ou encore l’avocate Caroline Mécary dans le 12e.

La multiplication des candidatures issues de la gauche radicale, dans un paysage parisien déjà fragmenté, laisse présager des municipales particulièrement disputées, notamment dans le nord de la capitale où le 18e arrondissement constitue un bastion stratégique.