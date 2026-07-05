Christophe Parisot nommé nouvel ambassadeur de France en Israël

Le diplomate Christophe Parisot a été nommé ambassadeur de France en Israël, où il succédera à Frédéric Journès. Cette nomination confie à un diplomate chevronné un poste stratégique dans un contexte régional particulièrement sensible et à une période de forte dégradation des relations bilatérales.

Actuel ambassadeur de France au Danemark depuis juillet 2022, Christophe Parisot possède un parcours largement marqué par les affaires européennes et les questions diplomatiques internationales.

Diplômé de l'Institut d'études politiques de Strasbourg et de l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève, il est également titulaire d'un certificat Erasmus de la London School of Economics.

Entré au ministère des Affaires étrangères en 2001, il débute sa carrière à la Direction de la coopération européenne avant d'être nommé premier secrétaire à l'ambassade de France en Hongrie, à Budapest, où il exerce de 2003 à 2007.

Il rejoint ensuite la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles en qualité de conseiller pour les relations extérieures. En 2010, il intègre le cabinet du ministre chargé des Affaires européennes et en devient le directeur de cabinet en 2011.

En 2012, Christophe Parisot rejoint l'équipe de la Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Deux ans plus tard, il est nommé premier conseiller à l'ambassade de France en Turquie, à Ankara, fonction qu'il occupe jusqu'en 2017.

De retour à Paris, il est successivement sous-directeur des relations extérieures de l'Union européenne, puis directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Entre 2019 et 2022, il est également conseiller chargé des Affaires européennes au cabinet du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Sa nomination à Tel-Aviv intervient après trois années passées à la tête de l'ambassade de France au Danemark. Il succède à Frédéric Journès dans une période où les enjeux diplomatiques entre la France, Israël et l'ensemble du Moyen-Orient demeurent au cœur de l'actualité internationale.