Décès d'Arlette Testyler, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz et rescapée de la rafle du Vel d’Hiv

Arlette Testyler, présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz et figure majeure de la transmission de la mémoire de la Shoah en France, est décédée vendredi à l'âge de 93 ans, a annoncé la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Née à Paris en 1933, elle avait survécu à la rafle du Vélodrome d'Hiver, l'une des pages les plus sombres de l'histoire française pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 16 juillet 1942, alors âgée de neuf ans, elle est arrêtée avec sa mère Malka et sa sœur Madeleine avant d'être conduite au Vel d'Hiv puis internée au camp de transit de Beaune-la-Rolande. Son père sera déporté et assassiné à Auschwitz.

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Grâce à une évasion du camp, Arlette Testyler et sa sœur échappent à la déportation. Cachées jusqu'à la Libération par Jeanne et Jean Philippeau, une famille de Vendôme, elles survivront à la guerre. Le couple a été reconnu Justes parmi les Nations à titre posthume en 2025.

Toute sa vie, Arlette Testyler s'est consacrée au devoir de mémoire. Présidente de l'Union des déportés d'Auschwitz depuis la fin de l'année 2024, elle multipliait les interventions dans les établissements scolaires, les lieux de mémoire et les cérémonies commémoratives afin de transmettre aux jeunes générations l'histoire de la Shoah et les dangers de l'antisémitisme.

« Je veux appeler l'Histoire pour repousser l'ombre froide de l'oubli et de l'ignorance », déclarait-elle lors de l'hommage rendu aux Philippeau. « Désormais, la mémoire est une ligne de résistance », ajoutait-elle, mettant en garde contre la résurgence de la haine en Europe.

Réagissant à sa disparition, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié, a salué « une voix essentielle de notre mémoire collective », soulignant qu'elle avait consacré sa vie à transmettre « l'exigence du souvenir » et les valeurs d'humanité, de courage et de vérité.