Des députés français veulent interdire les produits issus des localités israéliennes de Judée-Samarie

Plusieurs députés français de gauche et du centre souhaitent interdire la commercialisation en France des produits fabriqués dans les implantations israéliennes de Judée-Samarie et du plateau du Golan. Selon des informations de RMC, une proposition de loi doit être déposée mardi à l'Assemblée nationale par le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, la députée écologiste Sabrina Sebaihi et le député MoDem Richard Ramos, président du groupe d'amitié France–Palestine.

Le texte viserait exclusivement les biens produits dans les territoires considérés par la France et une grande partie de la communauté internationale comme "occupés", notamment des produits agricoles tels que les dattes, les agrumes ou d'autres fruits, mais également des produits manufacturés. Les auteurs de la proposition soulignent qu'il ne s'agit pas d'un boycott généralisé des produits israéliens, contrairement aux revendications portées par le mouvement BDS.

Les initiateurs du projet estiment qu'une telle mesure permettrait à la France de se conformer au droit international et de freiner le développement économique des implantations. Actuellement, la réglementation française impose déjà un étiquetage spécifique pour les produits issus de ces territoires.

L'Espagne et la Slovénie ont récemment adopté des restrictions similaires, tandis que la Belgique et la Norvège étudient des mesures comparables.

Aucune date d'examen n'a encore été fixée, mais le texte pourrait être inscrit à l'ordre du jour lors de la niche parlementaire socialiste prévue en décembre 2026.

En septembre 2025, le député La France insoumise Aymeric Caron avait déjà déposée une proposition similaire.