Des élèves d'un lycée juif parisien sous-notés au bac: la ministre de l'Education nationale demande une enquête

Les messages tournent sur les réseaux sociaux français depuis mercredi soir, quelques heures après l'annonce des résultats au bac français : des élèves d'un lycée juif parisien ont été largement sous-notés lors du grand oral.

"Pour info, il y a eu un saccage en règle à l'examen du grand oral sur les élèves de Yavné au bac cette année. Ils ont passé l'épreuve dans un lycée du 18e. Les notes sont catastrophiques et des élèves brillants avec des 16 et 17 de moyenne ont eu des notes oscillants entre 4 et 8", signalait un message largement relayé hier soir.

L'information a d'abord été reprise par Julien Dray, ancien député de l'Essonne, sur X, puis par la nouvelle députée de la 8e, Caroline Yadan, qui a interpellé la ministre de l'Education nationale.

Ce mercredi matin, alertée, Nicole Belloubet a annoncé "avoir demandé à ses services de lancer une enquête": "Si ces faits étaient avérés, je ne laisserai rien passer", a écrit la ministre.

Une source au sein de la direction de l'école, contactée par i24NEWS, précise que "138 candidats ont passé l'examen dans le lycée du 18e, et 15 ont eu des notes anormales. Ces 15 ont eu des notes à l'oral inférieures de 8 et 10 points à leur niveau habituel, selon nos calculs". Le responsable concède "une inexplicabilité statistique" qui "demande qu'on se penche dessus". Parmi les 15, plusieurs avaient des noms identifiables comme "Cohen", "Israel", admet le responsable qui explique que les examinateurs avaient aussi accès au nom du lycée, et savaient qu'il s'agissait d'un établissement juif.

Pour autant, il ajoute n'avoir pas entendu parler de "propos péjoratifs relatifs à Gaza ou au service militaire israélien" durant cet examen, malgré des informations qui avaient circulé: "Ces éléments n'ont pas été portés à ma connaissance". L'école est "en contact avec le cabinet de la ministre", et cherche pour l'instant à "apaiser les choses" le temps de l'enquête.