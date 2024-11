France : Deux associations pro-israéliennes visées par des plaintes pour "complicité de génocide"

Deux plaintes pour "complicité de génocide" ont été déposées à Paris contre des responsables français d'associations pro-israéliennes, selon une information révélée mercredi par les associations plaignantes. La première plainte, déposée mardi par l'Union juive française pour la paix (UFJP) et une victime franco-palestinienne, dénonce "l'organisation, la participation et l'appel à participer à des actions concrètes de blocage de l'aide humanitaire à destination du territoire occupé de Gaza, notamment en empêchant physiquement le passage des camions aux postes frontières contrôlés par l'armée israélienne". La plainte vise des figures les associations "Israël is forever" et "Tzav-9".

Une plaignante franco-palestinienne témoigne : "Ca fait 14 mois que ma famille subit le génocide à Gaza. J'ai arrêté de compter à la cinquantième personne assassinée là-bas". Elle rapporte que son père de 70 ans a "perdu 24 kilos" et que ses neveux ne mangent "que du pain avec du zaatar deux fois par jour".

Une seconde plainte a été déposée mercredi par l'association Avocats pour la Justice au Proche-Orient et la Coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient (CAPJPO) - Europalestine. S'appuyant sur des photos et vidéos, elle accuse également des responsables d'Israël is Forever d'avoir bloqué des véhicules humanitaires. Israël rejette fermement les accusations de génocide, revendiquant son "droit de défendre sa population" et accusant le Hamas d'utiliser les civils comme "boucliers humains".