Dominique Pelicot condamné à 20 ans de prison pour avoir drogué et fait violer son épouse

Un tribunal français a condamné jeudi Dominique Pelicot, 72 ans, à la peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle pour avoir drogué son épouse Gisèle et organisé son viol par des dizaines d'hommes. Le verdict est tombé au terme d'un procès qui a profondément choqué l'opinion publique française et européenne. L'enquête a révélé que l'accusé administrait régulièrement des substances à sa femme pour la plonger dans un état d'inconscience, avant d'inviter des hommes à son domicile pour abuser d'elle. Si 51 hommes ont été mis en examen dans cette affaire, les enquêteurs estiment que le nombre réel d'agresseurs pourrait être plus élevé.

Face aux juges, Dominique Pelicot a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. "Je suis coupable de ce que j’ai fait. Je prie ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, madame M. (l'épouse d'un autre accusé qui a été violée par son mari selon le même procédé et en présence de Dominique Pelicot, NDLR), de bien vouloir accepter mes excuses. Je demande pardon, même si ce n’est pas acceptable", a-t-il plaidé", a-t-il déclaré durant l'audience.

La victime, Gisèle Pelicot, avait souhaité que le procès soit retransmis en direct à la télévision, une demande exceptionnelle dans le système judiciaire français. "Je n'ai pas à avoir honte. Je veux que les gens entendent ce qui m'est arrivé", avait-elle confié aux médias français avant l'ouverture du procès.

Le procureur de la République a souligné la portée sociétale de cette affaire : "La peine maximale pour ce type de crime est de 20 ans de prison. Mais dans ce cas, cela ne suffit même pas. Ce procès a ébranlé la vision de notre société sur les relations humaines les plus intimes."

Face à l'ampleur exceptionnelle du procès, des mesures de sécurité particulières ont été mises en place. Un important dispositif policier a été déployé pour gérer l'éventuelle incarcération immédiate des 32 accusés qui comparaissaient libres. En raison de ces contraintes logistiques, l'accès à la salle d'audience principale a été strictement limité : sur les 180 médias accrédités, dont 86 internationaux, seuls quatre ont été autorisés à assister directement au prononcé du verdict. Les autres journalistes ont suivi l'audience depuis des salles annexes spécialement aménagées.