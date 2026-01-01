Dordogne : le maire d’Augignac suspendu un mois après des propos antisémites

Le maire d’Augignac, petite commune de 825 habitants située dans le nord de la Dordogne, a été suspendu de ses fonctions pour une durée d’un mois. La décision figure dans un arrêté du ministère de l’Intérieur daté du 31 décembre 2025 et publié ce jeudi au Journal officiel.

L’élu, Bernard Bazinet, avait suscité une vive polémique début décembre après avoir publié un commentaire à caractère antisémite sur Facebook. Réagissant à un article du journal Libération consacré à la participation d’Israël à l’Eurovision — un événement menacé de boycott par plusieurs pays — il avait écrit : « Oui au boycott ! La France est trop youpine pour boycotter ! ».

Ces propos avaient immédiatement provoqué une vague d’indignation.Il avait affirmé ne pas avoir mesuré la portée antisémite du terme employé, avant de tenter, en vain, de supprimer son message, déjà largement relayé sur les réseaux sociaux et dans certains médias.

Quelques jours après les faits, le Parti socialiste avait annoncé l’exclusion immédiate de l’élu, rappelant que « l’antisémitisme est un mal odieux » et qu’aucune justification ne pouvait être tolérée. Plusieurs personnalités publiques avaient également dénoncé ces déclarations.

Le 22 décembre, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait condamné « fermement » les propos du maire, estimant qu’il ne disposait « plus de l’autorité morale nécessaire à l’exercice de ses fonctions ». La suspension administrative prononcée vient désormais concrétiser cette prise de position, en attendant d’éventuelles suites judiciaires ou disciplinaires supplémentaires.