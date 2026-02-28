Emmanuel Macron appelle à l’arrêt de l’escalade et à une négociation avec l’Iran

Le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé que le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran entraîne de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationales.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social X, le chef de l’État a indiqué que toutes les mesures nécessaires étaient prises pour assurer la sécurité du territoire national, des ressortissants français et des emprises françaises au Moyen-Orient.

La France se tient également prête à mobiliser les moyens requis pour protéger ses partenaires les plus proches, à leur demande.

Emmanuel Macron a jugé l’escalade « dangereuse pour tous » et a appelé à y mettre fin sans délai.

Selon lui, le régime iranien n’a désormais « pas d’autre option » que d’engager une négociation de bonne foi afin de mettre un terme à ses programmes nucléaire et balistique ainsi qu’à ses actions de déstabilisation régionale.

Il a également affirmé que le peuple iranien devait pouvoir « construire son avenir librement », estimant que les massacres commis par le régime islamique le disqualifient.

Le président français a demandé la convocation urgente du Conseil de sécurité des Nations unies.

Il a enfin précisé être en contact étroit avec les partenaires européens de la France et plusieurs pays du Moyen-Orient.