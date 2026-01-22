Emmanuel Macron : La Marine française a arraisonné un pétrolier "en provenance de Russie" en Méditerranée

La Marine nationale a arraisonné jeudi en Méditerranée un pétrolier russe soupçonné de contourner les sanctions internationales visant le secteur énergétique de Moscou, a annoncé le président Emmanuel Macron. L’opération s’inscrit dans la lutte contre la « flotte fantôme », accusée de financer l’effort de guerre russe.

« Nous ne laisserons rien passer », a déclaré le chef de l’État sur X. Selon l’Élysée, le navire, en provenance de Russie, était sous sanctions internationales et soupçonné d’arborer un faux pavillon afin de dissimuler son origine. L’intervention a été menée en haute mer, en Méditerranée, avec le concours de plusieurs alliés, dans le strict respect de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.

À l’issue de l’arraisonnement, une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer l’identité réelle du bâtiment, l’origine de sa cargaison et d’éventuelles infractions aux régimes de sanctions en vigueur. Le pétrolier a été dérouté vers un port désigné par les autorités compétentes afin de poursuivre les investigations.

La « flotte fantôme » regroupe des navires opérant sous pavillons de complaisance et recourant à des pratiques de dissimulation — coupure des systèmes de localisation, changements d’identité ou transferts de cargaison en mer — afin d’échapper aux contrôles. Selon Paris, ces opérations permettent de maintenir des exportations d’hydrocarbures russes malgré les sanctions.

Emmanuel Macron a souligné que ces activités « contribuent directement au financement de la guerre d’agression contre l’Ukraine ».