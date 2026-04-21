Emmanuel Macron met en garde Israël sur l’accord avec l’UE

Interrogé sur l’avenir de l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël, Emmanuel Macron a adopté une position nuancée, mêlant attachement stratégique et mise en garde politique. « Si Israël continue cette politique, qui au fond contrevient à son histoire même, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n’était », a-t-il déclaré.

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Le chef de l’État a d’abord rappelé que la France demeure « attachée à Israël, son existence, sa sécurité », tout en soulignant les préoccupations croissantes liées à la conduite des opérations militaires à Gaza, en Judée-Samarie et au Liban. Il a évoqué « des choix massifs » du gouvernement israélien ces derniers mois, jugés problématiques au regard du droit international et de la stabilité régionale.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron estime légitime que les Européens s’interrogent sur la poursuite de l’accord d’association, qui encadre les relations politiques et économiques entre Israël et l’Union européenne. Toutefois, il a appelé à la prudence, soulignant que le moment n’est pas à une rupture immédiate, notamment après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu au Liban et l’ouverture de discussions diplomatiques.

« Les choses ne peuvent pas continuer comme il y a quelques années », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’une réévaluation pourrait intervenir en fonction des décisions prises par Israël dans les prochaines semaines. Paris entend ainsi se coordonner avec ses partenaires européens avant toute évolution.

Enfin, Emmanuel Macron a exprimé son souhait de voir Israël « se réengager sur une voie d’apaisement », fondée sur le respect de la souveraineté des États voisins.