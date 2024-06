"En tant que juif, soyez maudit" : Attaqué, Glucksmann renvoie l'extrême droite juive et les Insoumis dos à dos

En campagne à Marseille pour le Nouveau Front populaire le 19 juin, Raphaël Glucksmann, tête de liste PS aux dernières européennes, a fait face à la violence du choc que le rapprochement entre son groupe PS et LFI, aux relents antisémites souvent revendiqués, a représenté pour ses électeurs : "Monsieur Glucksmann ? Je ne vais pas voter pour vous cette fois à cause des autres", "Vous n'auriez pas dû faire ça", l'apostrophent des passants. Jusqu'à l'arrivée d'une femme qui lui lance : "Soyez maudit. En tant que juif, soyez maudit" (pour cette alliance).

https://twitter.com/i/web/status/1804203792755204462 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le député européen est revenu vendredi dans l'émission "C'est à vous" sur cette séquence : "On touche à quelque chose que je trouve extrêmement dangereux. Pendant la campagne aux européennes, j'ai été attaqué par des cercles insoumis, comme étant sioniste et pro-Netanyahou, parce qu'in fine j'étais réduit à mon nom et à mon origine... Et là on assiste en fait au même phénomène du camp inverse. Des gens qui me disent, 'Soyez maudit, comment pouvez-vous faire ça en tant que juif'. Ensuite sur les fils Telegram de l'extrême droite juive, circule mon numéro de téléphone portable ; depuis ce matin, je reçois des dizaines d'appels et de SMS par heure sur le thème 'Soyez maudit'."

"Arrêtez de réduire ma parole à mon nom juif"

Glucksmann poursuit : "Arrêtez de réduire ma parole à mon nom juif. Je suis Français, j'ai été élevé dans le culte de cette république. Je suis outré par cette réduction permanente dans un sens ou dans l'autre. Je ne me suis jamais revendiqué juif. Être réduit à ça c'est un problème, c'est ce malaise, c'est la défaite de la France. C'est cette France qui est menacée aujourd'hui par la dégénérescence et la violence du débat public et politique. J'appelle à ce qu'on se ressaisisse."