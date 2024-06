Européennes: le RN tient ses promesses, Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée

Les résultats définitifs des élections européennes sont tombés. Publiés ce lundi 10 juin par le ministère de l'Intérieur peu avant 5h, ils confirment la percée de l'extrême droite: la liste du Rassemblement national (RN), menée par Jordan Bardella, recueille 31,36% des suffrages.

Derrière lui, celle de la majorité dirigée par Valérie Hayer, fait moins de la moitié de ce résultat, avec finalement 14,60% des voix, soit moins que ce qui était annoncé en début de soirée. Même constat pour Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique, qui complète le podium (13,83%).

AP Photo/Thomas Padilla

La quatrième place revient à La France insoumise, représentée par Manon Aubry (9,89%). Elle est suivie du parti Les Républicains de François-Xavier Bellamy (7,24%). En sixième position, la tête de liste écologiste Marie Toussaint (5,50%) devance finalement d'un rien l'extrême droite de Marion Maréchal (5,46%), candidate de Reconquête. Toutes ses listes franchissent ainsi le fameux seuil des 5%, condition en France pour obtenir des eurodéputés, ensuite répartis à la proportionnelle parmi 81 sièges qui reviennent à notre pays sur un ensemble de 720 au Parlement européen.

ASSOCIATED PRESS/Ludovic Marin

Prenant la parole très vite après les résultats, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et de nouvelles élections législatives les 30 juin et 7 juillet. "La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde", a déclaré le chef d'Etat. Il s'agit du meilleur score de l'histoire du parti d'extrême droite, hors second tour, lors d'une élection nationale. C'est aussi la meilleure performance d'une liste aux élections européennes depuis 40 ans.