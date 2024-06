Européennes: LFI dénonce des irrégularités locales

Plusieurs députés de La France Insoumise ont pointé dès dimanche matin, en plein scrutin, des "irrégularités" locales. Les cadres ont mentionné plusieurs "cas problématiques. Sur X., Manuel Bompard a par exemple fait savoir que les bulletins de sa candidate Manon Aubry "n'étaient pas disposés sur les tables de vote" à Domont (Val-d'Oise et a appelé ses sympathisants à être "vigilants".

AP Photo/Thomas Padilla

En début d'après-midi, la députée de l'Essonne Farida Amrani a elle aussi alerté sur le cas de "plus de 50 personnes, radiées abusivement par le maire d'Évry-Courcouronnes".

Ce type de contestation en temps réel de l'organisation d'un scrutin national, extrêmement rare en France, fait suite au mot d'ordre diffusé depuis plusieurs jours par Jean-Luc Mélenchon, qui a souhaité que LFI "déclenche une commission d'enquête sur le déroulement des élections en France": "Gardez les yeux ouverts. Accomplissez votre devoir civique dans la vigilance. Signalez tous dysfonctionnements ou irrégularités", a ainsi relayé dimanche sur X la cheffe des députés insoumis Mathilde Panot.

Pour ces élections européennes, 38 listes sont en lice, soit un total de 3 078 candidats, un record. A 17h, la participation était de plus de 45%, soit en hausse par rapport à 2019. A Tel Aviv, les Français s'étaient mobilisés en masse et ont dû attendre entre 40 minutes et une heure pour pouvoir placer leur bulletin dans l'urne.