Eurosatory 2024 : le tribunal de Bobigny interdit la présence d’entreprises israéliennes

Le tribunal de Bobigny a décide ce vendredi soir que les organisateurs du salon de la défense et de la sécurité Eurosatory 2024 devaient interdire l'accès aux sociétés israéliennes, mais aussi à tous ceux qui pourraient leur servir d’intermédiaires, a rapporté Le Parisien.

Le mois dernier, le ministère français de la Défense a ordonné aux organisateurs d'interdire à l'industrie israélienne de la défense d'installer un stand lors de l'événement, déclarant que "les conditions ne sont plus réunies pour accueillir des entreprises israéliennes au salon de Paris, étant donné que le président français appelle à la cessation de l'opération des forces de défense israéliennes à Rafah". Le Parisien rapporte que le collectif d’associations de solidarité avec la Palestine et de lutte contre la prolifération des armements avait saisi en référé jeudi matin le tribunal de Bobigny, sur le ressort duquel se trouve Villepinte, en considérant que l’absence de stand "ne garantissait pas l’absence d’une présence israélienne". Le collectif a donc obtenu gain de cause. 74 entreprises israéliennes devaient être représentées au salon du 17 au 21 juin, qui se tient près de l'aéroport international de Paris, et M. Coges avait précédemment déclaré qu'une dizaine d'entre elles devaient exposer des armes. Toutefois, les organisateurs ont déclaré que les citoyens israéliens seraient toujours autorisés à visiter la salon, qui ouvrira ses portes ce lundi à Villepinte.