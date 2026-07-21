Flottille pour Gaza : une nouvelle enquête pour tortures ouverte en France

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert le 1er juillet une enquête préliminaire pour tortures après les plaintes déposées par deux participants à une "flottille pour Gaza" organisée en octobre 2025, a rapporté BFM mardi. Le dossier est traité par le pôle du Pnat compétent en matière de crimes contre l’humanité.

Cette procédure s’ajoute à une autre enquête lancée début juin pour tortures et crimes de guerre. Celle-ci fait suite à un signalement du Quai d’Orsay concernant le traitement qu'aurait prétendument infligé Israël à des ressortissants français qui avaient pris part, en mai 2026, à une autre flottille destinée à briser le blocus de Gaza.

Dans le cadre de cette première affaire, l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine a commencé à prendre contact avec la trentaine de Français présents à bord. Plusieurs d’entre eux ont déjà été entendus, selon des sources proches du dossier citées par l’AFP.

Le sort réservé aux quelque 430 militants de différentes nationalités, interceptés en mer puis détenus en Israël, a suscité de nombreuses condamnations internationales depuis le mois de mai. Les autorités militaires et pénitentiaires israéliennes ont rejeté les accusations portant sur leur traitement.