Israël accuse des militants de la flottille de simuler leurs blessures

Sur X, le ministère a publié des images de l’activiste allemande Nesrin Zeaiter à trois moments différents : debout et souriante en Israël, allongée sur une civière avec une minerve à son arrivée en Turquie, puis debout sans minerve à son retour en Allemagne.

Le ministère a ironisé sur sa « guérison miraculeuse », affirmant qu’elle était « en bonne santé en Israël », qu’elle avait posé « blessée » devant les caméras en Turquie, puis qu’elle était de nouveau « en bonne santé en Allemagne ».

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Cette réaction intervient après les accusations de plusieurs militants de la Global Sumud Flotilla, qui affirment avoir été agressés et maltraités lors de leur détention par Israël. L’État hébreu nie ces accusations.

Les organisateurs de la flottille affirment que plusieurs activistes ont dû être hospitalisés après leur retour et que certains ont signalé des agressions sexuelles. Nesrin Zeaiter affirme pour sa part avoir été battue, poignardée et attaquée par des chiens.

La Global Sumud Flotilla a répondu que l’activiste allemande souffrait d’une commotion cérébrale et de plus de 40 contusions, et que la minerve relevait d’un protocole médical de précaution en cas de suspicion de blessure cervicale.

Le Service pénitentiaire israélien rejette les accusations, affirmant que tous les détenus ont reçu des soins médicaux et ont été traités conformément à la loi, dans le respect de leurs droits fondamentaux.

Israël avait intercepté la flottille la semaine dernière alors qu’elle tentait de briser le blocus naval imposé à Gaza. Au total, 430 personnes présentes à bord d’environ 50 navires ont été arrêtées puis expulsées.