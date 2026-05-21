"Flottille pour Gaza" : Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers

Israël affirme qu’il «n’autorisera aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza».

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First video documentation from the start of the interception operation of the Turkish Gaza-bound flotilla
First video documentation from the start of the interception operation of the Turkish Gaza-bound flotilla27A according to Israeli law

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir expulsé l’ensemble des militants étrangers arrêtés à bord de la récente « flottille pour Gaza », interceptée par Israël en mer trois jours plus tôt.

https://x.com/i/web/status/2057440030973399071

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Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie israélienne, Oren Marmorstein, a affirmé qu’« Israël n’autorisera aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza », confirmant le départ des militants sans préciser s’ils avaient été jugés avant leur expulsion.

Video poster
La flottille provoque une tempête : vague de critiques contre Ben Gvir, qui a nargué les militants

L’affaire a provoqué une importante polémique après la diffusion de vidéos montrant certains militants détenus dans des images publiées par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Ces séquences ont déclenché une vague de condamnations diplomatiques visant le ministre israélien. Plusieurs pays européens, dont l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France ou encore les Pays-Bas, ont dénoncé un traitement jugé humiliant et contraire à la dignité humaine.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a lui aussi condamné les images, accusant Itamar Ben Gvir d’avoir « trahi la dignité de sa nation ».

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