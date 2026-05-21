"Flottille pour Gaza" : Israël annonce avoir expulsé tous les militants étrangers

Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé jeudi avoir expulsé l’ensemble des militants étrangers arrêtés à bord de la récente « flottille pour Gaza », interceptée par Israël en mer trois jours plus tôt.

https://x.com/i/web/status/2057440030973399071 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dans un communiqué, le porte-parole de la diplomatie israélienne, Oren Marmorstein, a affirmé qu’« Israël n’autorisera aucune violation du blocus naval légal imposé à Gaza », confirmant le départ des militants sans préciser s’ils avaient été jugés avant leur expulsion.

L’affaire a provoqué une importante polémique après la diffusion de vidéos montrant certains militants détenus dans des images publiées par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir.

Ces séquences ont déclenché une vague de condamnations diplomatiques visant le ministre israélien. Plusieurs pays européens, dont l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France ou encore les Pays-Bas, ont dénoncé un traitement jugé humiliant et contraire à la dignité humaine.

L’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a lui aussi condamné les images, accusant Itamar Ben Gvir d’avoir « trahi la dignité de sa nation ».