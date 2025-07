Français porté disparu en Iran : Paris s'inquiète

Articles recommandés -

Un ressortissant français, également détenteur de la nationalité allemande, est porté disparu en Iran depuis la mi-juin, a annoncé lundi Laurent Saint-Martin, ministre délégué chargé du commerce extérieur et des Français de l’étranger. Interrogé sur RTL, il a évoqué une disparition "inquiétante" et précisé que les autorités françaises sont en contact étroit avec la famille du jeune homme.

Selon des médias français, l’individu concerné serait Lennart Monterlos, un jeune homme de 18 ans parti faire un voyage à vélo dans la région, qui aurait disparu quelques jours après des frappes aériennes israéliennes ayant visé des cibles en Iran. Aucune information officielle n’indique pour l’instant s’il a été arrêté par les autorités iraniennes. Mais le contexte suscite l'inquiétude, notamment en raison des précédents cas d’Occidentaux détenus en Iran.

"C’est préoccupant car l’Iran mène une politique délibérée de prise d’otages occidentaux", a déclaré le ministre Saint-Martin, sans pour autant confirmer que Téhéran serait directement impliqué dans cette disparition.

Ce nouvel épisode s’ajoute à une situation diplomatique déjà tendue entre Paris et Téhéran. Deux ressortissants français, Cécile Kohler et Jacques Paris, sont détenus en Iran depuis plus de trois ans. Téhéran les accuse d’espionnage au profit du Mossad, les services secrets israéliens, ce que la France rejette catégoriquement. Paris qualifie ces détentions de "prises d’otages d’État".

Dimanche, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu avec son homologue iranien Abbas Araghtchi. Dans un communiqué, il a exigé la libération "immédiate et inconditionnelle" de Kohler et Paris. Aucune mention du jeune homme disparu n’a toutefois été faite dans cette déclaration officielle.

La sœur de Cécile Kohler a pour sa part révélé que le couple avait été déplacé de la prison d’Evin, à Téhéran, peu après une attaque israélienne contre le site, mais la famille ignore à ce jour leur lieu de détention actuel.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont arrêté de nombreux ressortissants étrangers ou binationaux ces dernières années, souvent sous prétexte d’accusations d’espionnage. ONG et gouvernements occidentaux accusent régulièrement l’Iran d’utiliser ces détentions comme moyen de pression diplomatique, ce que Téhéran dément.

Face à l’impasse, la France a saisi en mai la Cour internationale de justice pour dénoncer la violation par l’Iran du droit à la protection consulaire de ses citoyens détenus.