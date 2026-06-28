France : 11 morts dans le crash d’un avion de parachutisme

Un accident aérien a coûté la vie à onze personnes dimanche près de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, dans le nord-est de la France. L’appareil, un avion utilisé pour des vols de parachutisme, s’est écrasé pour une raison encore inconnue. Aucun des occupants n’a survécu.

Selon les autorités locales, les victimes sont le pilote et dix parachutistes qui se trouvaient à bord au moment du drame. Les équipes de secours, rapidement dépêchées sur les lieux, n’ont pu que constater le décès des onze passagers.

Un important dispositif de sécurité a été déployé autour du site du crash. Les forces de l’ordre ont bouclé le secteur et demandé à la population de ne pas s’approcher de la zone aéroportuaire afin de faciliter le travail des secours et des enquêteurs.

Une enquête a été ouverte par les autorités françaises de l’aviation civile afin de déterminer les circonstances de l’accident. À ce stade, les causes du crash n’ont pas encore été établies.