Trois Israéliens tués dans le crash d’un avion léger aux États-Unis

Trois citoyens israéliens ont perdu la vie ce dimanche dans le crash d’un avion léger dans l’État du Maryland, aux États-Unis. Les équipes de secours américaines ont retrouvé l’épave après plusieurs heures de recherches et ont constaté le décès des trois occupants de l’appareil.

L’avion accidenté, un Piper PA-28, avait décollé plus tôt dans la journée du New Jersey. Selon les premières informations des autorités américaines, il était exploité dans le cadre d’une activité liée à une école de pilotage. Seuls le pilote et deux passagers se trouvaient à bord au moment du drame.

L’appareil s’est écrasé dans le comté de Prince George, dans une zone boisée située à proximité d’un quartier résidentiel. Les opérations de recherche ont été déclenchées après la disparition de l’avion des écrans radar. Les secours ont mené une vaste opération dans un secteur difficile d’accès avant de localiser le site du crash aux alentours de 3 h 45, heure locale.

Sous la violence de l’impact, l’épave a été pulvérisée et des débris ont été retrouvés dispersés sur plusieurs dizaines de mètres, selon les médias américains.

Les circonstances exactes de l’accident demeurent inconnues à ce stade. Les autorités fédérales ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes du crash.

Une porte-parole de la police du Maryland a indiqué que des enquêteurs spécialisés dans les accidents aériens étaient mobilisés sur les lieux. Des experts procèdent actuellement à l’examen des éléments matériels et des données techniques recueillies sur le site afin de reconstituer les dernières minutes du vol.

Les identités des victimes n’ont pas encore été rendues publiques.