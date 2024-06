235 personnalités dont Leïla Bekhti, Renaud, Léa Seydoux ou JoeyStarr appellent la France à reconnaître l’État palestinien

Dans une tribune publiée dans Libération mardi soir, 235 personnalités françaises comprenant acteurs, chanteurs, humoristes ou influenceurs, ont appelé Emmanuel Macron à reconnaître officiellement l’État palestinien, à l’instar des 146 autres pays l’ayant déjà fait.

AP Photo/Thomas Padilla

"Les habitants de Gaza subissent des bombardements quotidiens (…) Pourtant, malgré le tollé international, Israël continue le massacre", écrivent-ils. "Plus de 35 000 morts sont dénombrés (…) Deux millions de personnes sont menacées de famine", prétendent-ils, avant d’accuser Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens de Gaza.

Guillaume Meurice / Wikicommons

"Combien de morts faudra-t-il pour que la France prenne une position claire et humaniste ? Combien de crimes contre l’humanité ?", poursuit la tribune. 146 pays "reconnaissent officiellement l’existence d’un État palestinien. Mais la France, pays des droits de l’homme, pays des Lumières, ne se prononce toujours pas". Nous, artistes, créateurs de contenu, personnalités publiques et citoyens, (…) joignons nos voix pour dire au monde que nous reconnaissons l’existence de l’État de Palestine, non seulement en réponse au massacre actuel, mais au nom du droit de ce peuple à exister".

AN2303, CC0, via Wikimedia Commons

Parmi les signataires figurent entre autres les actrices et acteurs Leïla Bekhti, Adèle Exarchopoulos, Tahar Rahim, Léa Seydoux, ou François Civil, les humoristes, Malik Bentalha, Nawell Madani, Guillaume Meurice, Melha Bedia ou Blanche Gardin, les chanteurs Renaud et JoeyStarr, les influenceurs (ses) Léna Situations et Mister V, ou encore l’Insoumise anti-israélienne Rima Hassan.