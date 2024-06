France : Alain Finkielkraut n'exclut pas d'être "contraint" de voter RN pour faire barrage à LFI

Si La France insoumise devait être en mesure d'accéder au pouvoir et s'il n'y a pas d'alternative, le philosophe Alain Finkielkraut se sentirait "contraint" de voter pour le Rassemblement national afin de lui faire barrage, a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé au Point.

"Emmanuel Macron n'avait peut-être pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée nationale. Le pays, si les choses étaient restées en l'état, serait devenu ingouvernable. Mais la volonté d'exclure le Rassemblement national de l'arc républicain est absurde. On ne peut jouer éternellement la carte de la peste brune ni marquer du sceau de l'infamie xénophobe l'angoisse existentielle d'une majorité de Français devant la pression migratoire", a-t-il affirmé. "LFI a fondé toute sa campagne européenne sur la haine d'Israël et des sionistes", a-t-il ajouté. Il a été révélé après une enquête de l'Ifop publiée la semaine dernière, que pour 92 % des Français de confession juive, La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon fait monter l’antisémitisme et 57% d'entre eux sont prêts à quitter la France en cas d'élection d'un candidat insoumis. Les élections législatives anticipées se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochains, après l'annonce surprise par le président Emmanuel Macron dimanche 9 juin de la dissolution de l'Assemblée nationale en réponse à la large victoire du Rassemblement national (RN).