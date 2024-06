France : arrestation d'un Ukraino-Russe en possession d'explosifs suspecté de préparer un attentat

Un Ukraino-Russe a été arrêté lundi en France, suspecté de préparer un attentat à la bombe. Il a été appréhendé après avoir blessé par des substances explosives dans une chambre d'hôtel près de l'aéroport de Roissy.

Prévenus par les secours, les gendarmes ont découvert sur les lieux des faux documents et des produits et matériels destinés à la fabrication d’engins explosifs. Le suspect aurait été blessé par le déclenchement d’un de ces dispositifs, qui aurait été confectionné à base de TATP, explosif artisanal très instable, et d’un téléphone portable.

L'homme, âgé de 26 ans, réside dans le Donbass et a combattu aux côtés de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Il a été remis aux services de la DGSI pour être interrogé.

L'affaire intervient en pleine tension entre Paris et Moscou, et alors que plusieurs services de renseignements européens ont alerté ces derniers jours sur les risques de sabotages russes en lien avec la guerre en Ukraine. L'alerte terroriste est à son niveau maximal en France, particulièrement exposée au risque d'attentat à quelques semaines de l'ouverture des Jeux olympiques.