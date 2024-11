France : des entreprises israéliennes bien présentes au salon Euronaval à Paris

Après qu'un tribunal français a annulé la décision du président Emmanuel Macron, qui refusait la participation des industries israéliennes à l'exposition d'armes navales Euronaval 2024 à Paris, des entreprises de l'Etat hébreu ont bien participé à l'évènement qui a débuté ce lundi matin. Parmi les entreprises israéliennes présentes au salon, citons Israel Shipyards, Rafael, Orbit DSIT et Orca.

Jack GUEZ (AFP)

La semaine dernière, le tribunal de commerce de Paris a accepté la requête commune déposée par Israel Shipyards et la Chambre de commerce France-Israël et a statué que les entreprises israéliennes seraient autorisées à participer au salon Euronaval. La décision du gouvernement français et des organisateurs du salon d'interdire la participation des entreprises israéliennes à l'événement a ainsi été annulée. Une telle décision n'était pas conforme aux règles du libre marché dans l'Union européenne, selon le tribunal et est contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination.*

Ludovic MARIN / AFP

Euronaval est considéré comme l'un des plus importants salons dans le monde des technologies maritimes de défense. Le gouvernement français a justifié sa décision d'interdire la participation "uniquement" à la participation des "entreprises israéliennes ayant participé aux combats à Gaza ou au Liban". Israël y a vu un prétexte fallacieux, puisque la plupart des compagnies du pays participent directement ou indirectement aux combats.