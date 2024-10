France : flambée des actes racistes et antisémites dans les établissements scolaires

L'année scolaire 2023-2024 a été marquée par une augmentation alarmante des incidents à caractère raciste et antisémite dans les écoles françaises, selon les dernières données publiées par le ministère de l'Éducation nationale. Le nombre total d'actes signalés a presque triplé par rapport à l'année précédente, atteignant plus de 3 600 cas.

Cette escalade préoccupante se manifeste particulièrement dans les actes antisémites, qui ont plus que quadruplé, passant de 400 à 1 670. Les actes racistes, bien que toujours les plus nombreux avec 1 960 cas rapportés, ont eux aussi connu une hausse significative, doublant presque par rapport à l'année scolaire antérieure.

Face à cette situation, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, a réagi promptement. Lors d'une rencontre avec les recteurs d'académies, elle a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue et d'un signalement précis de tous les incidents. La ministre a également appelé à des sanctions appropriées, tout en soulignant l'importance des actions de sensibilisation et de prévention menées par les enseignants. Le ministère avait déjà relevé une augmentation inquiétante des actes racistes et antisémites au début de l'année 2024, avec 1 434 incidents signalés entre décembre et mars. Cette hausse était alors partiellement attribuée aux tensions liées au conflit israélo-palestinien, notamment après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Cette recrudescence des actes de haine dans le milieu scolaire soulève des questions cruciales sur l'efficacité des politiques éducatives en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Elle met également en lumière la nécessité d'une approche globale impliquant non seulement l'école, mais aussi les familles et la société dans son ensemble pour combattre ces phénomènes préoccupants.