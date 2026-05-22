France : Gabriel Attal annonce sa candidature à la présidentielle de 2027

Gabriel Attal est officiellement candidat à l’élection présidentielle de 2027. L’ancien Premier ministre a annoncé sa décision vendredi 22 mai, lors d’un déplacement à Mur-de-Barrez, en Aveyron, au terme d’un «débat citoyen» organisé dans cette commune rurale. «Parce que j'aime profondément la France et j'aime profondément les Français, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République», a-t-il déclaré.

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À 37 ans, le secrétaire général de Renaissance franchit ainsi une étape décisive dans la bataille pour l’après-Macron. Son annonce intervient alors que le bloc central est déjà traversé par une rivalité majeure avec Édouard Philippe, considéré comme l’un des favoris pour représenter l’espace central et la droite modérée en 2027. Gabriel Attal entend désormais installer sa candidature dans la durée et accélérer sa campagne, après plusieurs semaines de déplacements et de prises de parole.

L’ancien chef du gouvernement veut aussi donner à sa candidature une tonalité de proximité. En choisissant un village de l’Aveyron plutôt qu’une grande scène parisienne, il cherche à apparaître comme un candidat du terrain, capable de parler aux élus locaux comme aux Français éloignés des centres de pouvoir. Près de 500 élus locaux l’avaient récemment appelé à se présenter, saluant son expérience et sa capacité à agir.

Reste désormais à transformer cette déclaration en dynamique politique. Gabriel Attal devra rassembler Renaissance, clarifier sa ligne et s’imposer face à Édouard Philippe dans un espace central déjà très disputé. Mais une chose est désormais actée : la présidentielle de 2027 est pleinement lancée au centre.