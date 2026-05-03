France : Jean-Luc Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle de 2027

Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a annoncé dimanche sa candidature à l’élection présidentielle de 2027, lors du journal de 20 heures de TF1. « Oui, je suis candidat », a-t-il déclaré, confirmant ainsi son retour dans l’arène politique pour une quatrième tentative à l’Élysée.

Cette décision intervient à l’issue d’une réunion des élus insoumis à Paris, où la question du candidat a été tranchée dans un contexte jugé urgent par le mouvement. Jean-Luc Mélenchon a expliqué que le choix ne reposait pas sur la popularité, mais sur la capacité à affronter une période qu’il qualifie de « très agitée » sur le plan international et national. « Il ne s’agit pas d’improviser, mais de tenir face aux défis à venir », a-t-il insisté.

Lors de la présidentielle de 2022, le tribun avait échoué de peu à accéder au second tour, recueillant 22 % des suffrages, soit une progression par rapport à 2017. Depuis, malgré ses déclarations évoquant un possible retrait, il est resté très présent dans le débat public, multipliant les prises de position et soutenant les campagnes électorales de son camp.

Cette nouvelle candidature intervient dans un paysage politique fragmenté à gauche. La question d’une primaire unitaire divise profondément les formations progressistes. La France insoumise, opposée à ce processus, entend avancer seule, tandis que d’autres figures comme François Ruffin ou Marine Tondelier pourraient se positionner, selon l’évolution des discussions.

Dans le camp social-démocrate, des noms tels que François Hollande ou Raphaël Glucksmann circulent déjà, tandis que le Parti communiste doit encore trancher sa ligne.

Malgré des sondages défavorables en cas de second tour face au Rassemblement national, Jean-Luc Mélenchon mise sur la recomposition politique à gauche pour tenter de s’imposer comme figure centrale de l’opposition.